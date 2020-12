Sturaro: «Genoa vivo? Non lo so. Non devo essere io a segnare»

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Juventus

GOL – «Il gol è una bella emozione, ma non devo essere io quello che li porta alla squadra. Bella emozione, ma non è servito a nulla».

JUVENTUS – «Nei singoli è nettamente superiore al Genoa. Noi abbiamo fatto una buona partita, poi evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa e contro di loro, se vuoi portare a casa almeno un punto, non puoi sbagliare nulla».

RIFLESSIONI – «Sinceramente, dobbiamo farci un esame di coscienza. Non so se è una squadra viva o no, in questo momento i risultati non sono dalla nostra parte: direi una bugia. Dobbiamo guardarci dentro e capire fin dove possiamo arrivare, tirando fuori quello che abbiamo e che probabilmente non sappiamo nemmeno di avere. Dobbiamo fare di più».