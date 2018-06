Il Leicester ha messo Stefano Sturaro nel mirino. Il club inglese è pronto ad offrire alla Juventus 13 milioni di euro per il suo cartellino

Stefano Sturaro per la sua duttilità è un giocatore molto apprezzato dal tecnico Massimiliano Allegri, che a Tiki Taka ha confermato di aver ricevuto un’offerta dal Real Madrid, ma la sua avventura con la maglia della Juventus sembra si concluderà in estate. Secondo quanto riporta lo Sky Sport, il Leicester ha messo nel mirino il centrocampista bianconero e avrebbe formulato un’offerta importante per il suo cartellino. Il club inglese avrebbe messo sul piatto circa 13 milioni di euro. Quest’anno Sturaro ha registrato 19 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il centrocampista classe ’93 con la Juventus ha vinto 4 Scudetti, 4 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. In attesa di scoprire il destino di Sturaro, il club di corso Galileo Ferraris prepara l’assalto ad Anthony Martial del Manchester United, il cui agente ha confermato la volontà del suo assistito di voler lasciare i Red Devils.

Non solo, la pista che porta a Jerome Boateng del Bayern Monaco si è scaldata nelle ultime ore. L’amministratore delegato del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge, ha aperto ad una cessione del difensore ma ha anche confermato che al momento non gli sono pervenute offerte.