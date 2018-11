Superclasico, River Plate-Boca Juniors si gioca l’8 o il 9 dicembre – FOTO

La CONMEBOL ha stabilito la data del recupero del Superclasico: ma il Boca Juniors chiede la vittoria a tavolino

Con una nota ufficiale trasmessa ai presidenti del River Plate e del Boca Juniors, la CONMEBOL ha stabilito che il Superclasico di ritorno che assegnerà la Copa Libertadores 2018 sarà recuperato l’8 o il 9 dicembre prossimi in una sede e in una data ancora da stabilire. Dopo l’aggressione subita davanti al Monumental ad opera dei tifosi Millonarios, però, gli Xeneizes non ci stanno e non vogliono scendere in campo.

Così, come riporta il giornalista di “Tyc Sports” Martin Arevalo, il Boca ha scritto alla CONMEBOL chiedendo l’assegnazione a tavolino della Copa Libertadores per il comportamento violento tenuto dai supporters del River Plate lo scorso sabato. La parola fine su River-Boca, insomma, deve ancora essere scritta e bisognerà capire quale sarà ora la risposta della Confederazione sudamericana agli Xeneizes, considerata anche l’inchiesta che è stata aperta dopo gli incidenti.

Nota entregada por el Presidente de la CONMEBOL a los presidentes de los clubes River Plate y Boca Juniors en la reunión del martes 27 en la sede la de CONMEBOL, en Paraguay. pic.twitter.com/qNBYTRZXx6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 27, 2018

Últimas 3 hojas del pedido de @BocaJrsOficial que no quiere jugar de ninguna manera. pic.twitter.com/EU7Nyv72D8 — Martin Arevalo (@arevalo_martin) November 27, 2018

RIVER-BOCA, APERTA UN’INCHIESTA: SARÀ 0-3 A TAVOLINO?