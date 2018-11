Superclasico River Plate-Boca Juniors: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Superclasico River Plate-Boca Juniors, finale di ritorno Copa Libertadores 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Allo Stadio Monumental di Buenos Aires va in scena il Superclasico più importante di sempre: River Plate e Boca Juniors si giocano infatti la Copa Libertadores 2018. Si parte dal 2-2 della gara di andata alla Bombonera (in gol Abila e Benedetto per gli Xeneizes, Pratto e autorete di Izquierdoz per i Millonarios) e grazie a un regolamento studiato per lo spettacolo, l’esito del confronto resta apertissimo. Contrariamente a quanto previsto fino alle semifinali del torneo, in finale non contano i gol segnati in trasferta. Per questo se anche la partita di ritorno dovesse terminare con un pareggio, il trofeo sarebbe assegnato ai tempi supplementari, e, se ancora una delle due squadre non dovesse prevalere, ai calci di rigore. Sugli spalti, per motivi legati alla sicurezza, non ci saranno tifosi ospiti. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su River Plate-Boca Juniors.

River Plate-Boca Juniors: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

River Plate-Boca Juniors: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

River Plate-Boca Juniors: probabili formazioni e pre-partita

Rispetto alla gara di andata, Gallardo dovrebbe abbandonare la difesa a 3 per utilizzare la difesa a 4. Il tecnico dei Millonarios dovrà però rinunciare per infortunio a Scocco e per squalifica a Santos Borré: probabilmente Montiel e Casco agiranno da terzini, con Maidana e Pinola centrali. Davanti Quintero e Martinez supporteranno l’unica punta Pratto. Schelotto dal canto suo dovrà fare a meno di Pavon, infortunato. La scelta su chi schierare al suo posto ricadrà su Benedetto, con Tevez e Zarate che partiranno dalla panchina. Il portiere Andrada e il terzino destro Jara dovrebbero partire regolarmente dall’inizio dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici.

RIVER PLATE (4-3-2-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; E. Perez, Ponzio, Palacios; Quintero, Martinez; Pratto. Allenatore: Gallardo.

BOCA JUNIORS (4-3-3): Andrada; Jara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Barrios, Nandez, Perez; Villa, Benedetto, Abila. Allenatore: Schelotto

River Plate-Boca Juniors: i precedenti del match

Le due squadre di Buenos Aires si sono affrontate complessivamente ben 248 volte, ma questo è il primo Superclasico che si disputa in finale di Copa Libertadores. I precedenti sorridono agli Xeneizes, che hanno vinto 87 volte contro gli 81 successi dei rivali e i 79 pareggi. La sfida del Monumental sarà la ventiseiesima in Copa Libertadores. Anche limitando l’analisi ai soli confronti nel torneo, conduce sempre il Boca con 10 vittorie, a fronte di 7 successi del River e 8 pareggi.

River Plate-Boca Juniors: l’arbitro del match

A dirigere il Superclasico sarà l’arbitro uruguayano Andrés Cunha. Sono 5 i precedenti del fischietto orientale con i Millonarios, che con lui hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Tre invece i precedenti con gli Xeneizes, che sotto la direzione del classe 1976 hanno sempre pareggiato.

River Plate-Boca Juniors Streaming: dove vederla in tv

River Plate-Boca Juniors sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.