Supercoppa Italiana, Bologna Inter: le ultime sui nerazzurri in vista della semifinale. Chivu gestisce la squadra tra rientri e prudenza per la gara di domani

Vigilia di Supercoppa Italiana ricca di indicazioni contrastanti per l’Inter, impegnata nella rifinitura alla vigilia della semifinale contro il Bologna. Cristian Chivu, allenatore romeno dei nerazzurri, è chiamato a gestire uomini e condizione fisica in un momento delicato della stagione, con l’obiettivo di arrivare al match nelle migliori condizioni possibili senza forzare i recuperi.

Calhanoglu rientra, Darmian ancora a parte

La notizia positiva riguarda Hakan Calhanoglu, centrocampista turco e fulcro della manovra, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo il problema accusato in Champions League contro il Liverpool. Un rientro importante, anche se la sua gestione resta improntata alla cautela in vista dei possibili impegni ravvicinati in Arabia Saudita.

Situazione diversa per Matteo Darmian, esterno difensivo di grande affidabilità ed equilibrio tattico, che ha svolto ancora lavoro personalizzato. Il recupero procede senza forzature, in linea con l’approccio attendista scelto dallo staff tecnico.

Stop precauzionale per Carlos Augusto

A tenere banco è soprattutto il caso di Carlos Augusto, esterno mancino brasiliano capace di agire sia da laterale sia da braccetto, che non ha preso parte alla rifinitura. Come riportato da Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato fermato a scopo precauzionale per una leggera lombalgia. Nessun allarme particolare, ma una gestione mirata per evitare rischi inutili in una fase cruciale della stagione.

La sensazione è che Carlos Augusto possa comunque essere utilizzabile nel corso della Supercoppa, con un minutaggio da valutare gara dopo gara.

Chivu e la strategia

La rifinitura conferma la linea di Chivu, orientata a una gestione ragionata delle energie. In una competizione secca come la Supercoppa, il tecnico valuta rotazioni e soluzioni alternative senza perdere equilibrio, con l’obiettivo di presentarsi al meglio alla semifinale contro il Bologna, mantenendo però uno sguardo anche al medio periodo.