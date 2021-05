Supercoppa Italiana 2021: dove e quando si gioca Inter-Juventus

Con la finale della Coppa Italia in archivio è ufficiale che la Supercoppa italiana 2021 si giocherà tra Inter e Juventus: ecco dove e quando potrebbe disputarsi

La Supercoppa italiana 2021 metterà dunque di fronte le fue grandi rivali del calcio nazionale, ovvero l’Inter e la Juventus. I nerazzurri freschi campioni d’Italia torneranno a contendere il trofeo a distanza di dieci anni, ovvero dalla sconfitta di Pechino nel derby contro il Milan.

Per i bianconeri trionfatori nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta invece non è certamente una novità, visto che si tratterà della decima partecipazione consecutiva. Con l’obiettivo di conquistare la prima stellina, ovvero il decimo successo nella manifestazione.

Incredibilmente però, sarà solo la seconda volta in cui Inter e Juventus si affronteranno per il trofeo. L’unico precedente risale al 2005 quando al Delle Alpi i nerazzurri di Mancini superarono i bianconeri di Capello con una rete di Veron nei tempi supplementari.

Da definire ancora quando si giocherà la sfida, ovvero se sarà confermata la scelta invernale delle ultime tre stagioni o se invece si ritornerà alla connotazione estiva che per parecchi anni è stata predominante.

Covid permettendo, poi, anche per scoprire la sede del match ci sarà da attendere. In ballo c’è ancora un contratto con l’Arabia Saudita per la disputa di tre finali con Gedda e Riad già teatri delle sfide 2018 e 2019 prima dell’ultima edizione vissuta per necessità lo scorso gennaio al Mapei Stadium.