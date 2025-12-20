Supercoppa, il Giudice Sportivo si pronuncia su Allegri: multa dopo lo scontro con Oriali

Lite con Oriali in Supercoppa, il Giudice Sportivo punisce Allegri: comminata un’ammenda. Le ultimissime

Non si placano le polemiche dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Se il campo ha decretato l’accesso in finale per la squadra di Antonio Conte, il vero strascico della gara si è consumato nel post-partita, finito direttamente sul tavolo del Giudice Sportivo. È infatti arrivata la sanzione ufficiale nei confronti di Massimiliano Allegri, punito per il duro confronto verbale avuto a bordocampo con Gabriele Oriali, coordinatore sportivo del Napoli.

Il comunicato del Giudice Sportivo è chiaro: per l’allenatore rossonero è stata disposta un’ammenda da 10.000 euro. Le motivazioni parlano di un atteggiamento provocatorio mantenuto per buona parte del secondo tempo e di ripetute espressioni offensive rivolte a Oriali, episodi registrati dagli ispettori della Procura Federale presenti a bordocampo.

La decisione arriva al termine di giorni particolarmente tesi, alimentati anche da una nota ufficiale del Napoli diffusa subito dopo la partita. Il club partenopeo aveva denunciato pubblicamente il comportamento di Allegri, chiedendo un intervento deciso a tutela dei propri tesserati. La multa chiude formalmente il caso sul piano disciplinare, ma il clima tra le due società resta tutt’altro che disteso, segno di una sfida che ha lasciato scorie ben oltre il terreno di gioco.

