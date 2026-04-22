Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani…Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo

Napoli, il futuro di Rrahmani è stato blindato attraverso il rinnovo di contratto. Qual è la situazione e cosa filtra sul rientro dall’infortunio

Il Napoli di Conte si prepara a riabbracciare il suo pilastro difensivo. Dopo aver assistito dalla panchina al pesante crollo interno contro la Lazio, Amir Rrahmani è pronto a riprendersi il posto da titolare al centro della retroguardia. Il difensore, elemento cardine della colonna vertebrale che ha sorretto la compagine azzurra verso gli ultimi due scudetti e la Supercoppa, scenderà in campo dal primo minuto venerdì sera allo stadio Maradona contro la Cremonese, in uno snodo cruciale per la stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il peso delle assenze: i numeri del crollo difensivo

L’annata del centrale kosovaro è stata pesantemente condizionata dalla sfortuna. A causa di due fastidiosi infortuni muscolari e di altri contrattempi fisici, è stato costretto a saltare ben 19 partite ufficiali. L’impatto della sua assenza sui risultati della squadra è certificato da dati inequivocabili: senza Rrahmani a guidare la linea difensiva, il Napoli ha subìto 34 dei 50 gol totali stagionali (il 68%), di cui 20 su 33 in Serie A e 13 su 15 nelle coppe europee. Un vuoto di leadership e posizionamento che ha portato agli orrori difensivi visti contro la Lazio.

Il traguardo Champions e l’ostacolo Cremonese

Con il sogno tricolore definitivamente archiviato, il Napoli deve fare i conti con la nuova classifica: l’Inter è ormai a un passo dal titolo, il Milan ha conquistato il secondo posto e la Juve insegue a -3 dagli azzurri. A cinque giornate dal termine, mancano 8 punti per garantirsi la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Tuttavia, il match contro la compagine lombarda nasconde numerose insidie. La Cremonese di Giampaolo, attualmente ferma a 28 punti e appaiata al Lecce nella lotta per non retrocedere, arriverà al Maradona alla disperata ricerca di punti salvezza in un testacoda ad altissima tensione.

Il futuro blindato: accordo fino al 2029

In questo scenario, il rientro del difensore rappresenta una vera e propria assicurazione per evitare ulteriori passi falsi. La società è ben consapevole della sua imprescindibilità, tanto per il presente quanto per le stagioni a venire. Per questo motivo, il prolungamento del contratto è ormai cosa fatta: il rinnovo fino al 2029 è stato totalmente definito in ogni dettaglio e si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club.