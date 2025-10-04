Superlega, proposta alla Uefa per la nuova Champions dopo mesi di trattativa segreta. Ecco le novità discusse tra format e trasmissione delle partite

La Superlega non è morta, si è solo trasformata. Lontano dai riflettori, il progetto che mira a rivoluzionare il calcio europeo ha continuato a lavorare a una nuova proposta, più un tentativo di riforma che di scissione, destinata a essere discussa con la UEFA. Secondo Mundo Deportivo, negli ultimi mesi si sono tenuti diversi incontri riservati tra i promotori del progetto, i club fondatori e la stessa UEFA, sebbene il Barcellona sembri ora più propenso a restare nell’orbita del nuovo format della Champions League.

La nuova idea si fonda su due pilastri: un format sportivo rivisto e una piattaforma di trasmissione globale.

Due gironi per una Champions più competitiva

Il piano prevede di mantenere le 36 squadre qualificate tramite i campionati nazionali, ma di suddividerle in due grandi gironi da 18 squadre in base al ranking UEFA.

Gruppo 1 (Top Tier): Le prime 18 squadre del ranking si sfiderebbero tra loro in otto partite di altissimo livello, garantendo fin da subito scontri tra big.

Le restanti 18 squadre si affronterebbero in un girone più equilibrato, aumentando l'incertezza e la competitività.

L’accesso alla fase a eliminazione diretta verrebbe così strutturato: le prime otto classificate del Gruppo 1 si qualificherebbero direttamente agli ottavi di finale. Le altre (dalla 9ª alla 18ª del Gruppo 1) e le migliori del Gruppo 2 si affronterebbero in un turno di playoff incrociato per determinare le altre qualificate. Un sistema che garantisce più partite di cartello, ma che mantiene viva la speranza di qualificazione anche per i club con un ranking inferiore.

UNIFY: Il calcio in streaming gratuito

La seconda, grande rivoluzione riguarda la trasmissione delle partite. Il progetto prevede la creazione di UNIFY, una piattaforma streaming globale e gratuita, finanziata dalla pubblicità. Per gli utenti che desiderano un’esperienza senza interruzioni, sarebbe disponibile una versione Premium a pagamento. Un modello che mira a raggiungere un’audience mondiale, in netta contrapposizione con l’attuale sistema delle pay-tv.