Anche il Real Madrid piomba su Suso: dopo l’interesse di Chelsea e Atletico Madrid, il club blanco si inserisce nella corsa all’esterno del Milan

Suso, c’è anche il Real Madrid. Il club blanco piomba sull’esterno del Milan, già monitorato dai concittadini dell’Atletico e dal Chelsea. Come riporta Sportmediaset, il presidente del Real, Florentino Perez, avrebbe dato personalmente mandato ai suoi osservatori di monitorare il giocatore. Suso è attualmente legato al Milan da una clausola rescissoria di 40 milioni, una condizione appetibile per concretizzare la trattativa da parte dei grandi club. La stessa società rossonera, perciò, da qui a fine stagione farà di tutto per rivedere i termini del contratto dello spagnolo, innalzando la clausola stessa (60 milioni almeno) o addirittura togliendola.