Suso piace a Maurizio Sarri che proverebbe a esercitare la clausola valida per l’estero. Ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato

Non aveva iniziato bene la stagione, eppure Suso sembra in questo momento la vera arma in più per questo Milan. Corsa, tecnica ma soprattutto continuità, quella che gli era mancata nelle passate stagioni. In queste prime 10 gare di campionato, l’esterno spagnolo ha messo la firma su 11 reti, con 4 gol e 7 assist: praticamente, grazie al numero 8, i rossoneri iniziano ogni gara sull’1 a 0. Questo super stato di forma ha attirato su di sé le attenzioni del Chelsea. Anche perché il suo contratto prevede una clausola “bassa” rispetto ai prezzi che vanno girando: 38 milioni.

A Sarri Suso piace molto, poiché rivede in lui quelle qualità alla “Insigne“, in grado di dare imprevedibilità all’attacco e di saltare l’uomo. Inoltre, lo stipendio dello spagnolo è per adesso fermo a 3 milioni annui, poco se si pensa al valore del calciatore. Anche per questo Suso e il suo agente Lucci sono in piena trattativa con Leonardo per un rinnovo che farebbe contento il giocatore e che permetterebbe alla società di alzare la clausola. Altrimenti, le sirene inglesi potrebbero farsi sempre più pressanti.