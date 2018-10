Higuain-Cutrone (più Suso): il nuovo trio meraviglia fa sognare il Milan

Il Milan cambia modulo, si affida alla coppia Higuain-Cutrone e batte la Samp. Decisivo anche Suso. Gattuso ha un’arma in più

Il Milan ha battuto la Sampdoria e Rino Gattuso ha salvato la sua panchina. La formazione rossonera, nonostante le difficoltà e la rimonta della Samp con un uno-due micidiale firmato Saponara–Quagliarella, non si è disunita e si è affidata alla coppia Higuain–Cutrone, titolare per la prima volta in questo campionato. I due attaccanti, simili per caratteristiche, non si sono pestati i piedi: Patrick (gol numero 23 in 56 partite) ha occupato maggiormente gli ultimi metri dell’area di rigore, Gonzalo (5° gol in A con i rossoneri) si è staccato dalle marcature e ha agito qualche metro più indietro.

Prima di Milan­-Sampdoria la coppia Higuain­-Cutrone viaggiava a un gol ogni 35 minuti, contro i blucerchiati Gonzalo e Patrick ne hanno condivisi 76 di cam­po e portato a casa una rete cia­scuno: una media che permetterebbe al Milan di partire sempre da 2-0! Il doppio nueve piace e funziona ma deve essere supportato soprattutto a centrocampo. Suso e Laxalt hanno occupato bene gli esterni ma in mezzo la Samp riusciva a creare superiorità e il Milan ha fatto fatica a coprire le avanzate tra le linee di Saponara. C’è tempo per migliorare ma intanto il Milan si gode il doble pivote, senza dimenticare Suso: terzo gol in stagione (non segnava a San Siro da 14 mesi), più settimo assist stagionale. Il nuovo trio meraviglia piace e fa impazzire il Milan.