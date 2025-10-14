Svezia, adesso è ufficiale: esonerato il ct Tomasson! Decisiva la sconfitta con il Kosovo

Svezia, è ufficiale: esonerato il ct Tomasson! L’ex Milan paga la sconfitta contro il Kosovo. Il comunicato ufficiale della Federazione

La Federazione Calcistica Svedese (SvFF) ha annunciato l’esonero immediato del commissario tecnico Jon Dahl Tomasson. A risultare fatale per l’ex attaccante danese è stata la clamorosa sconfitta interna contro il Kosovo, che ha compromesso ulteriormente il cammino della nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali.

In una nota ufficiale, la SvFF ha spiegato che la decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione nella giornata di martedì, sottolineando come i risultati ottenuti sotto la guida di Tomasson non abbiano soddisfatto le aspettative.

NOTA – Il consiglio di amministrazione della Federazione Calcistica Svedese (Svenska Fotbollförbundet – SvFF) ha preso la decisione di risolvere l’incarico di Jon Dahl Tomasson come commissario tecnico della Nazionale maschile. La decisione si basa sui risultati insufficienti ottenuti nelle qualificazioni ai Mondiali. L’incarico di Jon Dahl Tomasson termina con effetto immediato. La risoluzione è stata decisa dal consiglio di amministrazione della SvFF martedì ed è motivata dagli scarsi risultati nelle qualificazioni al Mondiale.

PAROLE PRESIDENTE FEDERAZIONE – La decisione presa dal consiglio federale si fonda sul fatto che la squadra nazionale maschile non ha fornito i risultati che speravamo. C’è ancora una possibilità di accedere ai playoff – ha dichiarato Simon Astrom – a marzo e la nostra responsabilità è assicurarci di avere le condizioni ottimali possibili per raggiungere la fase finale del Mondiale. Riteniamo che per fare ciò sia necessaria una nuova guida sotto forma di un nuovo commissario tecnico.

