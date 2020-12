Sviluppi della gamification nel settore dell’intrattenimento

Intrattenimento è la parola d’ordine negli ultimi anni, periodo in cui si è assistito a notevoli cambiamenti nel modo di vivere il tempo libero passando dalla tv allo smartphone e anche alle slot gratis.

L’attività ludica è quella attraverso la quale si impara tutto da bambini, non perché i genitori insegnino attraverso il gioco ma perché in tenera età tutto è un gioco. É probabilmente questo uno dei motivi che fanno si che siamo attirati costantemente dal gioco e per cui gli sviluppi della gamification ottiene sempre più attenzione. Quando si gioca, nel proprio inconscio ognuno sa che sta facendo una cosa del tutto naturale e importante. Anche per questo molte aziende che si occupano di gaming come Starcasino non solo danno la possibilità di giocare a poker, roulette, eccetera ma offrono la possibilità di provare slot gratis oppure di ottenere bonus per giocare di più.

L’utilizzo del gioco per adulti

Da bambini si è in un continuo turbinio di emozioni e di movimento fino a quando non si cade stremati la sera. Ci si impone poi di perdere quel modo di fare per andare a scuola e al lavoro. Inoltre, con l’esperienza accumulata si sentono in modo meno intenso le sensazioni del gioco. Per questo per apprendere occorrono azioni che stimolano in modo forte la parte emozionale. Anche lo stesso gioco va appreso e sperimentato. Gli sviluppi della gamification vanno in questa direzione, in modo da rendere sempre più piacevoli e divertenti anche situazioni che non lo sono. Il gioco dei casino online come Starcasino dà quella scarica di adrenalina che aiuta a ritrovare quelle sensazioni che si provavano da bambini dopo aver vinto una partita di pallone o essere arrivati alla fine del videogame. Tutto questo è possibile anche con le offerte di slot gratis. Il rinnovamento dei giochi nella grafica e nel modo di vincere è una parte che sostiene questo sviluppo e l’ottenimento di queste sensazioni. L’importanza di ritrovare quell’energia perduta è ritenuto importante anche nei corsi motivazionali aziendali in cui si mettono alla prova i dipendenti con giochi di squadra o singoli con prove di coraggio e proclamazione del vincitore.

Il gioco funziona

La gamification di tutti gli ambiti che si prestano a questo processo è una tendenza che si afferma sempre più e rende più veloce e preciso il procedimento stesso. Gli sviluppi della gamification si ritrovano così anche in ambito lavorativo trasformando le mansioni professionali in modalità simili ad un gioco, fatte di click e di selezioni in cui la chiave è la velocità. Questo è lo stesso punto di forza richiesto quando si gioca: giocando con le slot gratis si concentra l’attenzione sulla velocità e si diventa sempre più abili proprio come sul lavoro.