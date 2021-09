Svizzera Italia, Toni: «Si doveva vincere, mancate cattiveria e precisione»

Luca Toni ha commentato lo 0-0 tra Svizzera ed Italia. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante azzurro

Luca Toni, negli studi di Rai Sport, ha parlato del pareggio tra Italia e Svizzera. Questa l’analisi dell’ex attaccante sullo 0-0:

«Si doveva vincere, è un vero peccato. L’Italia non è stata bellissima ma non ha neanche giocato male. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni con prima con Berardi e poi con Insigne, nella ripresa Jorginho ha sbagliato il rigore. Era un rigore importante, peccato perché lui di solito non sbaglia in certe occasioni. Dopo l’errore tutta la squadra ha accusato il contraccolpo e negli ultimi 20 metri è mancata in cattiveria e precisione»