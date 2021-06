Szczesny: «Vivo nello stesso quartiere di Allegri e abbiamo parlato: resterò alla Juventus»

Szczesny ha rilasciato una intervista in cui ha parlato del suo futuro alla Juve, di Pirlo, del ritorno di Allegri e non solo

Szczesny a tutto tondo. Il portiere della Juve della Polonia ha parlato in un’intervista a Meczyki.pl.

RESTA ALLA JUVE – «Finora c’è stato silenzio, ma ho avuto contatti con il club prima e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento. Il club conta su di me e non mi venderà al 100%. Voglio restare».

ALLEGRI DECISIVO PER RESTARE – «Non so se sarà decisivo, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso che Allegri mi guardi non solo come portiere ma anche come persona».

PIRLO – «Apprezzo molto Pirlo. Credo che abbia conoscenze, capacità e idee. Vedrai che il suo lavoro al club pagherà nel prossimo futuro. Spesso le cose sembrano diverse dall’interno. Ho avuto molti allenatori nella mia vita e penso di poterlo giudicare in modo molto razionale, freddo. Gli auguro buona fortuna e so che ovunque andrà potrà fare bene, perché è già un ottimo allenatore. Lo so, è un’opinione impopolare».

CONTENTO DEL RITORNO DI ALLEGRI – «Molte squadre stanno cambiando allenatore in Serie A, e la Juventus sta vincendo di nuovo la battaglia. Il vincitore è tornato».

TELEFONATA ALLEGRI – «Sicuro. Siamo stati in contatto costante. Viviamo nello stesso quartiere».

