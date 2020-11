Szczesny: «Occhio alle ripartenze della Lazio, serve trovare equilibrio»

Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Juventus Tv prima del match contro la Lazio. Queste le parole del polacco

Intervenuto ai microfoni di Juventus Tv a pochi minuti dalla sfida con la Lazio, Szczesny ha presentato il match.

«La Lazio è una squadra compatta e pericolosa sulle ripartenze. Sulle uscite possono farci male. Fare 8 gol in 2 partite non è mai semplice, soprattutto in trasferta. Adesso dobbiamo trovare l’equilibrio giusto. Loro sono molto pericolosi sulle ripartenze».

A Dazn, il portiere bianconero ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Sono molto pericolosi in area di rigore e appena riconquistano palla nella metà campo avversaria sono pericoli. Abbiamo preparato bene la partita e vogliamo portare a casa dei punti».