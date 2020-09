Tabellone calciomercato estivo 2020: i trasferimenti in entrata e in uscita in Serie A

Il Calciomercato estivo scalderà tifosi e appassionati dal 1° settembre al 5 ottobre: ecco il tabellone con tutti i trasferimenti in Serie A del calciomercato estivo 2020

Anche il calcio ha subito pesanti conseguenze dalla pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo. In quella che è stata anche per gli sportivi un’estate anomala e particolare, il calciomercato estivo della Serie A non fa eccezione e per questa volta andrà in scena in versione riveduta e ristretta da martedì 1° settembre alle ore 20.00 di lunedì 5 ottobre 2020. Tabellone calciomercato estivo 2020: in questa pagina troverete il quadro completo di tutti i trasferimenti in entrata e in uscita ufficializzati dalle 20 società del massimo campionato italiano per la prima squadra.

LEGENDA

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

= svincolato IN STAMPATELLO E IN ROSSO = acquisti effettuati in giornata

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.



ATALANTA

ACQUISTI

Pasalic (Cen, Chelsea, R) – Bettella (Dif, Pescara, FP) – Mattiello (Dif, Cagliari, FP) – Pessina (Cen, Verona, FP) – Reca (Dif, SPAL, FP) – Radunovic (Por, Verona, FP) – Muratore (Cen, Juventus, D) – Miranchuk (Cen, Lokomotiv Mosca, D)



CESSIONI

Tameze (Cen, Nizza, FP)

BENEVENTO

ACQUISTI

Armenteros (Att, Crotone, FP) – Iemmello (Att, Perugia, FP) – Glik (Dif, Monaco, D) – Ionita (Cen, Cagliari, D) – Foulon (Dif, Waasland-Beveren, D)

CESSIONI

Coda (Att, Lecce, D)

BOLOGNA

ACQUISTI

Calabresi (Dif, Amiens, FP) – Donsah (Cen, Cercle Brugge, FP) – Paz (Dif, Lecce, FP) – Falcinelli (Att, Perugia, FP) – Falletti (Att, Club Tijuana, FP) – Vignato (Cen, Chievo, D)

CESSIONI

Krejci (Cen, Sparta Praga, D), Destro (Att, S)

CAGLIARI

ACQUISTI

Rog (Cen, Napoli, R) – Simeone (Att, Fiorentina, R) – Pinna (Dif, Empoli, FP) – Despodov (Att, Sturm Graz, FP) – Farias (Att, Lecce, FP) – Deiola (Cen, Lecce, FP) – Pajac (Cen, Genoa, FP) – Bradaric (Cen, Celta, FP) – Romagna (Dif, Sassuolo, FP) – Cerri (Att, Spal, FP) – Ceter (Att, Chievo, FP) – Vicario (Por, Perugia, FP), Marin (Cen, Ajax, D)

CESSIONI

Birsa (Cen, svincolato) – Olsen (Por, Roma, FP) – Cacciatore (Dif, S) – Cigarini (Cen, S) – Nainggolan (Cen, Inter, FP) – Mattiello (Dif, Atalanta, FP) – Pellegrini Lu. (Dif, Juventus, FP) – Ionita (Cen, Benevento, D)

CROTONE

ACQUISTI

Marrone (Cen, Verona, R), Kargbo (Att, Reggiana, FP)

CESSIONI

Gerbo (Cen, Ascoli – FP) – Jankovic (Att, Spal, FP) – Armenteros (Att, Benevento, FP) – Barberis (Cen, Monza, D) – Maxi Lopez (Att, Sambenedettese, D)

FIORENTINA

ACQUISTI

Biraghi (Dif, Inter, FP) – Boateng (Att, Besiktas, FP) – Dabo (Cen, Spal, FP) – Ranieri (Dif, Ascoli, FP) – Eysseric (Cen, Verona, FP) – Saponara (Cen, Lecce, FP) – Gori (Att, Arezzo, FP) – Amarabat (Cen, Verona, D)

CESSIONI

Dalbert (Dif, Inter, FP) – Ghezzal (Cen, Leicester, FP) – Badelj (Cen, Lazio, FP) – Salifu (Cen, svincolato) – Therau (Att, svincolato) – Hancko (Dif, Sparta Praga, P) – Rasmussen (Dif, Vitesse, P)

GENOA

ACQUISTI

Cassata (Cen, Sassuolo, R) – Lapadula (Att, Lecce, FP) – Gunter (Dif, Verona, FP) – Salcedo (Att, Verona, FP) – Parigini (Att, Cremonese, FP)

CESSIONI

Ichazo (Por, Danubio, D) – Perin (Por, Juventus, FP) – Goldaniga (Dif, Sassuolo, FP) – Romero (Dif, Juventus, FP) – Soumaoro (Dif, Lille, FP) – Barreca (Dif, Monaco, FP) – Romulo (Cen, svincolato) – Hiljemark (Cen, svincolato) – Destro (Att, Bologna, FP) – Gumus (Att, S) – Iago Falque (Att, Torino, FP) – Sanabria (Att, Betis, FP)

INTER

ACQUISTI

Brazao (Por, Albacete, FP) – Radu (Por, Parma. FP) – Dalbert (Dif, Fiorentina, FP) – Nainggolan (Cen, Cagliari, FP) – Perisic (Att, Bayern Monaco, FP) – João Mario (Cen, Lokomotiv Mosca, FP) – Dimarco (Dif, Verona, FP) – Vagiannidis (Dif, S) – Hakimi (Cen, Borussia Dortmund, D)

CESSIONI

Padelli (Por, svincolato) – Berni (Por, S) – Borja Valero (Cen, S) – Biraghi (Dif, Fiorentina, FP) – Moses (Cen, Chelsea, FP) – Lazaro (Cen, Borussia Monchengladbach, P)

JUVENTUS

ACQUISTI

Romero (Dif, Genoa, FP) – Pellegrini Lu. (Dif, Cagliari, FP) – Pjaca (Att, Anderlecht, FP) – Arthur (Cen, Barcellona, D) – Kulusevski (Att, Parma, D) – McKennie (Cen, Schalke, D)

CESSIONI

Matuidi (Cen, Inter Miami, D) – Pjanic (Cen, Barcellona, D) – Muratore (Cen, Atalanta, D)

LAZIO

ACQUISTI

Durmisi (Dif, Nizza, FP) – Kiyne (Cen, Salernitana, FP) – Wallace (Dif, Braga, FP) – Badelj (Cen, Fiorentina, FP) – Escalante (Cen, svincolato) – Reina (Por, Milan, D) – Akpa Akpro (Cen, Salernitana, D)

CESSIONI

Kishna (Att, S) – Berisha (Cen, Reims, D)

MILAN

ACQUISTI

Saelemaekers (Cen, Anderlecth, R) – Kjaer (Dif, Siviglia, R) – Kalulu (Dif, Lione, D)

CESSIONI

Biglia (Cen, S) – Bonaventura (Cen, S) – Begovic (Por, Bournemouth, FP) – Rodríguez (Dif, Torino, D) – Reina (Por, Lazio, D) – Brescianini (Cen, Virtus Entella, P) – Plizzari (Por, Reggina, P)

NAPOLI

ACQUISTI

Ciciretti (Cen, Empoli, FP) – Ounas (Att, Nizza, FP) – Rrahmani (Dif, Verona, D) – Petagna (Att, SPAL, D) – Osihmen (Att, Lille, D)

CESSIONI

Karnezis (Por, Lille, D) – Callejón (Att, S)

PARMA

ACQUISTI

Dezi (Cen, Entella, FP)

CESSIONI

Radu (Por, Inter, FP) – Regini (Dif, Sampdoria, FP) – Caprari (Att, Sampdoria, FP) – Kulusevski (Att, Juventus, D) – Barillà (Cen, Monza, D)

ROMA

ACQUISTI

Mkhitaryan (Cen, Arsenal, R), Olsen (Por, Cagliari, FP) – Florenzi (Dif, Valencia, FP) – Karsdorp (Dif, Feyenoord, FP) – Coric (Cen, Almeria, FP) – Antonucci (Att, Vitoria Setubal, FP) – Schick (Att, Lipsia, FP) – Pedro (Att, S)

CESSIONI

Kalinic (Att, Atletico Madrid, FP) – Zappacosta (Dif, Chelsea, FP) – Smalling (Dif, Manchester United, FP) – Bianda (Dif, Waregem, D) – Gonalons (Cen, Granada, D) – Defrel (Att, Sassuolo, D) – Fuzato (Por, Gil Vicente, P) – Cetin (Dif, Verona, D)

SAMPDORIA

ACQUISTI

Murillo (Dif, Celta, FP) – Regini (Dif, Parma, FP) – Verre (Cen, Verona, FP) – Caprari (Att, Parma, FP) – Damsgaard (Cen, Nordsjaelland, D)

CESSIONI

Maroni (Cen, Boca Juniors, FP) – Linetty (Cen, Torino, D) – Falcone (Por, Cosenza, P) – Bertolacci (Cen, svincolato) – Seculin (Por, Chievo, FP)

SASSUOLO

ACQUISTI

Dell’Orco (Dif, Lecce, FP) – Goldaniga (Dif, Genoa, FP) – Marchizza (Dif, Spezia, FP) – Adjapong (Dif, Verona, FP) – Frattesi (Cen, Empoli, FP) – Mazzitelli (Cen, Entella, FP) – Babacar (Att, Lecce, FP) – Brignola (Att, Livorno, FP) – Ricci (Att, Spezia, FP) – Odgaard (Att, Heerenveen, FP) – Scamacca (Att, Ascoli, FP) – Aayhan (Dif, Fortuna Dusseldorf, D)

CESSIONI

Pegolo (Por, S) – Romagna (Dif, Cagliari, FP) – Russo (Por, Entella)

SPEZIA

ACQUISTI

–

CESSIONI

Scuffet (Por, Udinese, FP) – VIitale (Dif, Verona, FP) – Marchizza (Dif, Sassuolo, FP) – Ricci (Att, Sassuolo, FP) – Ragusa (Att, Verona; FP) – Nzola (Att, Trapani, FP) – DIi Gaudio (Att, Verona, FP) – Bidaoui (Cen, svincolato)

TORINO

ACQUISTI

Rodríguez (Dif, Milan, D), Linetty (Cen, Sampdoria, D), Vojvoda (Dif, Standard Liegi, D)

CESSIONI

De Silvestri (svincolato)

UDINESE

ACQUISTI

Scuffet (Por, Spezia, FP) – Sierralta (Dif, Empoli, FP) – Barak (Cen, Lecce, FP) – Badu (Cen, Verona, FP) – Ingelsson (Cen, Kalmar, FP) – Perica (Att, Mouscron, FP)

CESSIONI

Sema (Cen, Watford, FP) – Fofana (Cen, Lens, D), Opoku (Dif, Amiens, D)

VERONA

ACQUISTI

Henderson (Cen, Empoli, FP) – Laribi(Cen, Bari, FP) – Ragusa (Att, Spezia, FP) – Di Gaudio (Att, Spezia, FP) – Pandur (Por, Rijeka, D) – Magnani (Dif, Sassuolo, D) – Cetin (Dif, Roma, P) – Ruegg (Dif, Zurigo, D)

CESSIONI

Borini (Cen, svincolato) – Pazzini (Att, svincolato) – Radunovic (Por, Atalanta, FP) – Adjapong (Dif, Sassuolo, FP) – Dimarco (Dif, Inter, FP) – Gunter (Dif, Genoa, FP) – Pessina (Cen, Atalanta, FP) – Badu (Cen, Udinese, FP) – Eysseric (Cen, Fiorentina, FP) – Verre (Cen, Sampdoria, FP) – Salcedo (Att, Genoa, FP) – Rrahmani (Dif, Napoli, D) – Amrabat (Cen, Fiorentina, D) – Crescenzi (Dif, Cremonese, D) – Marrone (Cen, Crotone, D)