Europa League, il tabellone completo e le date delle semifinali

Tutte le informazioni sul tabellone completo delle semifinali di Europa League 2024/2025. I dettagli in merito alla competizione

Con la fine dei quarti di finale, è stato composto il tabellone completo per le due semifinali dell’Europa League 2024/2025. Nessuna italiana rimasta in corsa dopo l’eliminazione della Lazio ai calci di rigore contro il Bodo Glimt. L’andata si giocherà il 1 maggio, mentre il ritorno sarà l’8 maggio. Da qui usciranno le finaliste per Bilbao.