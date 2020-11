Tagliavento ammette: «Il gol non dato a Muntari uno dei miei errori peggiori»

L’ex arbitro Paolo Tagliavento ricorda il gol non dato a Muntari in quel Milan-Juve del 2012. Le sue parole sul VAR

Paolo Tagliavento, ex arbitro di Serie A, è stato intervistato dall’Avvenire. Le sue parole sul VAR e sul “goal di Muntari”.

«Sono assolutamente favorevole alla tecnologia in campo. Durante la fase di sperimentazione ero il più scettico fra i miei colleghi, poi mi sono bastati i primi 45’ di Inter-Fiorentina per capire cosa mi ero perso in tutti quegli anni… Se ne avessi beneficiato prima, sono certo che il Var mi avrebbe evitato i cinque peggiori errori della mia carriera: tipo il gol annullato a Muntari, palla dentro e non fuori di Buffon in Milan-Juventus (2012)».