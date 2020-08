Taison: “Vogliamo imporci e neutralizzare l’Inter” – VIDEO

Taison, centrocampista dello Shakhtar, è intervenuto al termine del match vinto contro il Basilea. Ecco le sue parole

Taison, centrocampista dello Shakhtar, è intervenuto al termine del match vinto contro il Basilea. Ecco le sue parole sul prossimo match contro l’Inter:

«Ci mettere e analizzeremo il loro gioco con i video, come ogni avversario. Vogliamo prepararci e farci trovare pronti. Per imporre il nostro gioco e neutralizzare i punti di forza dell’Inter. E abbiamo quesa settimana per capire come fare».