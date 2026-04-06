Tare prima di Napoli Milan: «Stasera per noi è fondamentale. Fullkrug e Nkunku? Nessuna sorpresa, su Leao…»

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il Napoli

Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Milan, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha presentato così la sfida del 31° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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NAPOLI MILAN – «Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria».

LA COPPIA FULLKRUG NKUNKU – «Non c’è niente di sorprendente. Sono due giocatori importanti, come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. La cosa più bella per Allegri oggi è di avere tante scelte».

LO SGUARDO IN CLASSIFICA – «Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere».

LEAO – «Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza. Futuro? Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan».