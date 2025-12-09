Taremi, l’attaccante ex Inter rischia di non partecipare al Mondiale con l’Iran! Ecco il motivo

Taremi, l’ex attaccante dell’Inter rischia di non fare parte del Mondiale 2026 con l’Iran! Ecco la motivazione

Nonostante l’Iran abbia conquistato la qualificazione sul campo per i Mondiali del 2026 in Nord America, la presenza della sua stella, Mehdi Taremi, è seriamente a rischio. L’ex attaccante dell’Inter potrebbe essere clamorosamente escluso dal torneo a causa di tensioni politiche e diplomatiche tra Teheran e Washington.

Il Nodo Visto e l’Ordine Esecutivo USA

L’allarme, sollevato dal giornalista Hatam Shiralizadeh, riguarda l’applicazione di un ordine esecutivo statunitense del 2025, che limita l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 19 paesi, tra cui l’Iran.

Il fattore decisivo che grava sul destino del 33enne Taremi è il suo passato militare: il giocatore ha infatti completato i due anni di servizio obbligatorio nella Marina dell’IRGC (Corpo delle guardie della rivoluzione islamica). Questo legame biografico potrebbe spingere le autorità americane a negare il visto d’ingresso necessario per la partecipazione alla competizione.

FIFA Rassicura, Federazione Iraniana Cerca Alternative

Sebbene la FIFA abbia cercato di fornire rassicurazioni generali sulla partecipazione di staff e giocatori del Team Melli, l’incertezza permane.

Mehdi Taj, capo della Federazione calcistica iraniana, ha già riconosciuto la gravità della situazione, dichiarando che la Federazione sta valutando attivamente opzioni alternative nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero di non ammettere specifici calciatori.

Il potenziale diniego del visto a Taremi si configura come un vero e proprio caso diplomatico che rischia di privare il Mondiale di uno dei suoi protagonisti più attesi, trasformando una questione sportiva in una vicenda di politica internazionale.

