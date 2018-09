Carlo Tavecchio è tornato sulla tremenda serata vissuta a novembre contro la Svezia a San Siro, che estromise l’Italia dai Mondiali russi

A 10 mesi dalla mancata qualificazione ai Mondiali, Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, torna a parlare del disastroso match con la Svezia costato agli azzurri l’assenza da Russia 2018: «A San Siro c’erano parecchi che speravano che l’Italia non si qualificasse per farmi fuori. Chi? A buon intenditor, poche parole». Come se non bastasse, l’ex presidente della FIGC mette il dito nella piaga e, ai microfoni di Radio KissKiss, prova a spiegare l’esclusione di Insigne dal match spareggio contro la Svezia: «Ventura aveva problemi a schierare Insigne. Sono i fatti a dimostrarlo. Nella sfida contro la Svezia a San Siro c’erano 30 mila napoletani a Milano. Non so se furono i giocatori della Juventus a volere la sua esclusione, ma come si faceva a non farlo giocare?».

Tavecchio è tornato a parlare di un argomento di cui, seguendo il buon gusto, non dovrebbe proferire parola vista la figuraccia mondiale compiuta dall’Italia. Insieme a Ventura, tuttavia, due dei responsabili della disfatta Mondiale non perdono occasione per riparlare di quella sfortunata serata.