Liga, Tebas sulla Superlega: «È un progetto non solo contro la UEFA ma contro la Premier League»

Le parole di Tebas, presidente della Liga, sul progetto Superlega

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato al Mundo Deportivo della Superlega. Ecco le sue parole:

«Come dico sempre, Florentino non perde mai, è sempre con qualcosa. Si tratta di un concetto iniziato molti anni fa in cui i grandi club e soprattutto Florentino… Non dico più Real Madrid. È un altro concetto di lui in cui i grandi sono quelli che devono dominare e comandare in tutto, nel reddito, nella distribuzione … In tutto, come ha detto in El Chiringuito. Questo concetto esiste ancora. Attribuiscono grande importanza a ciò che dice l’Unione europea. Non credo che sia così importante perché i governi europei si sono già posizionati e ciò che i tribunali fanno è applicare le regole approvate dall’Unione europea, che è molto chiaro che non vuole progetti di Super League. So che stanno lavorando a un altro progetto perché quello che hanno fatto ha già fallito a livello di competizione, sanno già che gli inglesi non ci saranno e stanno ideando un altro progetto che sarà di nuovo un fallimento. Continuano a rimanere aggrovigliati. È un progetto più continentale senza le squadre inglesi. È un progetto non solo contro la UEFA ma contro la Premier League e stanno lavorando a quel progetto».