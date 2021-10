Ten Hag: «Haaland? Parlare solo di lui è un insulto a tutti gli altri giocatori del Dortmund»

Erik ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund

«Trovo un insulto a tutti gli altri giocatori del Borussia Dortmund che si parli solo di Haaland. Non giochiamo contro Haaland, ma contro il Borussia Dortmund. Hanno una rosa ampia a tante opzioni, noi dobbiamo fermare l’intera squadra. Il Borussia Dortmund mi piace molto, il modo in cui gioca a calcio mi piace molto. Noi giochiamo come loro, un calcio offensivo, quindi mi aspetto molto da questa partita. Ritengo ancora che il Dortmund sia il favorito in questo girone. L’ho detto subito dopo il sorteggio. I club olandesi sanno riconoscere queste cose, ma allo stesso tempo credo che a nessuno piaccia giocare contro l’Ajax».