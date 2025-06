Bayer Leverkusen: ten Hag cerca rinforzi nel Manchester United, ecco chi ha messo nel mirino

Bayer Leverkusen, ten Hag ha fatto la sua prima richiesta sul mercato: si tratta di un suo ex calciatore del Manchester United

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Erik ten Hag avrebbe chiesto informazioni per riportare Alejandro Garnacho sotto la sua guida, stavolta al Bayer Leverkusen. Il giovane esterno argentino è finito ufficialmente sulla lista dei partenti del Manchester United, e l’attuale tecnico Ruben Amorim gli avrebbe detto di «pregare» per trovare una nuova squadra. A quanto pare, quella preghiera potrebbe essere stata ascoltata: Ten Hag, ora allenatore delle Asprine, conosce bene Garnacho dopo averlo allenato per due stagioni a Old Trafford, con un bilancio di 98 presenze, 20 gol e 15 assist. Il Leverkusen ha già effettuato un primo sondaggio, ma la concorrenza non manca: anche Chelsea e Napoli sono interessati, e proprio il club partenopeo aveva già manifestato interesse concreto per Garnacho nello scorso mercato di gennaio, senza però riuscire a chiudere l’operazione.

Il rendimento del classe 2004 è drasticamente calato sotto la gestione Amorim: appena quattro reti e sei assist in 40 presenze in una stagione da incubo per i Red Devils, chiusa con un quindicesimo posto in Premier League e la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham. Lo stesso Garnacho aveva definito la stagione «una m***a», chiaro segnale del malcontento interno allo spogliatoio. A soli 20 anni, però, l’argentino ha ancora tutto il tempo per rilanciare la propria carriera in un ambiente più stabile e ambizioso. Un trasferimento in Bundesliga, sotto la guida di un allenatore che ha sempre creduto in lui, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ripartire. Resta da capire se il Manchester United accetterà di cederlo a titolo definitivo o preferirà una formula diversa, ma il futuro di Garnacho sembra ormai segnato: sarà lontano da Old Trafford.