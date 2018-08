Puma svela la terza maglia “street” del Milan: le maniche sono camouflage – FOTO

Se sulle prime due maglie della nuova era Milan il nuovo sponsor tecnico Puma si era tenuto decisamente sul classico (prima maglia rossonera con pochissime innovazioni, seconda bianca come da tradizione), sulla terza di quest’anno il brand tedesco ha deciso di innovare personalizzando con un tocco decisamente moderno. Così poco fa, a San Francisco, dove attualmente il Milan è tournée estiva, è stata presentata la nuova terza divisa rossonera. Torna il colore nero – già visto in passato sulle terze maglie milaniste – con una novità visibile però: le maniche saranno interamente striate, o per meglio dire camouflage, con una tonalità di rosso apparentemente più scuro, quasi porpora-granata, dello stesso colore dei calzoncini.

A presentare le nuove maglie Puma nel corso di uno street event (una sorta di vernissage per strada) c’erano i giovani milanisti Manuel Locatelli, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Patrick Cutrone e Franck Kessie: un quintetto giovane per una maglia giovane che richiama alla modernità e ad uno stile decisamente molto casual. Piacerà ai tifosi più integralisti?

We have NO fear. #ACMilan 2018/19 3rd kit. #NewLevels 🔴⚫

Be part of the New Milan 👉🏻 https://t.co/KDXNTQmlMS@pumafootball pic.twitter.com/9ntbVCfWV3

— AC Milan (@acmilan) August 3, 2018