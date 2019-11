Tevez: «Ronaldo è ossessionato dall’allenamento, a Messi viene tutto naturale»

Carlos Tevez racconta un divertente retroscena di quando si allenava con Cristiano Ronaldo al Manchester United

Ha giocato con entrambi, con Cristiano Ronaldo allo United e con Messi al Barcellona. Carlos Tevez sa pregi e difetti del portoghese e dell’argentino. L’ex Juventus li ha svelati a margine di un evento del Boca Juniors.

RONALDO – «Lui passa tutto il giorno in palestra, è un’ossessione. Ricordo che se ci dovevamo allenare alle 9, arrivavi alle 8 ed era già lì. Allora provavi ad arrivare alle 7.30 ed era già lì. Una volta ho fatto di tutto per arrivare prima di lui, sono arrivato al campo alle 6.30, ma lui era già lì. Era mezzo addormentato ma c’era».

MESSI – «Messi non è così, a lui viene tutto naturale. Però su ciò che non gli viene naturale si allena. Un tempo non calciava bene le punizioni, adesso le mette tutte all’angolino. Si è allenato ed è migliorato».