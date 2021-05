Thiago Alcantara: «La Masia del Barcellona non è solo una scuola di calcio...»

Il centrocampista del Liverpool Thiago Alcantara ha parlato del settore giovanile del Barcellona

Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool cresciuto nel Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN del settore giovanile dei blaugrana e del suo trasferimento ai Reds.

MASIA – «La Masia era più di una scuola di calcio. Fin dalla tenera età ci insegnano a rispettare i nostri avversari, i compagni di squadra, allenatori e ogni persona che ha un ruolo nelle nostre vite».

DAL BAYERN AL LIVERPOOL – «Vuoi nuove sfide e imparare un nuovo campionato in un nuovo club. Per continuare a competere ai massimi livelli e vincere il maggior numero di titoli possibile. Questo è stato il motivo per cui mi sono trasferito al Liverpool. A questo si è aggiunto anche l’allenatore che era al Liverpool Jurgen Klopp. All’inizio si trattava di abituarsi al ritmo della partita, perché in altri campionati si possono avere dei momenti di calma durante una vergogna, ma qui tutto è più veloce».