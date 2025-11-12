Nazionali
Thiago Motta torna in panchina? Adesso pensano all’ex tecnico della Juve anche le Nazionali: due opzioni per il futuro
Thiago Motta pronto a rientrare? Dopo la Juve, spuntano anche le Nazionali: Serbia e Grecia tra le ipotesi per il futuro
Il destino professionale di Thiago Motta resta avvolto nell’incertezza. L’allenatore italo-brasiliano, fermo dallo scorso marzo dopo il burrascoso esonero dalla Juventus, non ha ancora trovato una nuova panchina. Nonostante il suo profilo sia stato valutato da diversi club, il valzer degli allenatori non lo ha coinvolto. Un esempio emblematico è l’Atalanta: inizialmente interessata, ha poi virato su Juric in estate e, più di recente, su Raffaele Palladino.
L’ipotesi estera
Con le porte della Serie A momentaneamente chiuse, lo sguardo di Motta potrebbe rivolgersi all’estero. Secondo Foot Mercato, alcune federazioni nazionali avrebbero sondato il terreno: Serbia e Grecia in particolare. La pista serba avrebbe del clamoroso, perché lo porterebbe ad allenare Dusan Vlahovic, con cui i rapporti a Torino erano tutt’altro che idilliaci. Tuttavia, Motta sembra deciso a ripartire da un club, preferendo il lavoro quotidiano sul campo rispetto alla dimensione di commissario tecnico.
Il nodo economico per la Juventus
Questa fase di stallo pesa sulle casse bianconere. La Juventus continua infatti a pagare Motta e il suo staff, legati da un contratto fino al 30 giugno 2027. A bilancio, l’accordo incide per circa 16 milioni di euro lordi, cifra che si somma al costo di Igor Tudor. Una zavorra economica significativa.
Interessi convergenti
Paradossalmente, le esigenze delle due parti coincidono: Motta vuole tornare ad allenare, la Juventus ha urgenza di liberarsi di un impegno finanziario ingombrante. La soluzione, dunque, potrebbe arrivare proprio da un nuovo incarico che permetta all’allenatore di rimettersi in gioco e al club di alleggerire il bilancio.
