Thiago Motta futuro ancora incerto. L’ex Juve piace all’estero: Ajax alla porta, ma lui ha una preferenza in Serie A che potrebbe liberarsi a breve! La situazione

Thiago Motta l’ex allenatore della Juve proposto a Wolverhampton e Ajax, ma ha un sogno: tornare in Serie A. La sua situazione

Da allenatore rivelazione del Bologna a uno dei flop più discussi della recente storia Juventus: il percorso di Thiago Motta, 43 anni, ha vissuto alti e bassi negli ultimi mesi. Dopo l’esonero del 23 marzo scorso, arrivato prima della conclusione del campionato, il tecnico italo-brasiliano è attualmente senza squadra, ma il suo nome continua a circolare in diverse piazze europee.

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, Motta sarebbe stato proposto a due club importanti: il Wolverhampton, in Premier League, e l’Ajax, dove ci sarebbe stato un primo contatto informale per valutare la possibilità di sostituire John Heitinga. Prima di queste piste, il suo nome era stato accostato anche al Monaco (prima dell’arrivo di Pocognoli) e alla Real Sociedad, oltre che al Legia Varsavia.

Thiago Motta sogna il ritorno in Italia

Nelle ultime ore, tuttavia, la sconfitta dell’Atalanta contro il Sassuolo ha alimentato nuove voci di un possibile ritorno di Motta in Serie A. L’allenatore vedrebbe infatti nella Dea la destinazione ideale per rilanciare la propria carriera, in caso di separazione del club bergamasco da Ivan Juric.

La pista Fiorentina, invece, si sarebbe raffreddata dopo l’arrivo di Paolo Vanoli, mentre nelle scorse settimane anche alcune Federazioni nazionali, tra cui Serbia e Grecia, avevano sondato la disponibilità dell’ex tecnico bianconero per il ruolo di commissario tecnico.

Al momento, la preferenza di Motta rimane chiara: tornare a guidare un club e dimostrare di poter riemergere in un contesto competitivo. L’Atalanta, almeno secondo le fonti francesi, rappresenterebbe la sua priorità assoluta, anche se la dirigenza nerazzurra sembra orientata a valutare altre soluzioni.