Esonero Juric, panchina a rischio per il tecnico dell’Atalanta dopo il ko con il Sassuolo: riflessioni in corso sulla guida tecnica. I possibili sostituti

Esonero Juric, la dirigenza dell’Atalanta valuta il futuro del tecnico croato dopo la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo

Come riportato da Sky Sport, sono ore di riflessione in casa Atalanta dopo la netta sconfitta per 3-0 subita al Gewiss Stadium contro il Sassuolo. Un risultato pesante che rende ancora più incerta la posizione di Ivan Juric, tecnico croato alla guida dei bergamaschi dallo scorso anno, protagonista del peggior avvio di stagione della Dea negli ultimi undici anni.

Il rendimento della squadra è ben al di sotto delle aspettative, e la società sta valutando con grande attenzione il futuro dell’allenatore. Al termine del match, lo stesso Juric ha ammesso le proprie responsabilità: «C’è sempre la responsabilità dell’allenatore, nel bene e nel male».

Atalanta, possibili scenari per il dopo Juric

In caso di esonero, il principale candidato a subentrare sarebbe Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina e allievo di Gian Piero Gasperini ai tempi del Genoa. Il giovane allenatore è attualmente libero dopo la separazione consensuale con il club viola alla fine della scorsa stagione.

Un’altra ipotesi al vaglio della dirigenza nerazzurra porta a Thiago Motta, anch’egli con un passato rossoblù e profilo stimato per la sua filosofia di gioco offensiva e il lavoro di costruzione fatto nelle sue precedenti esperienze.

La società valuterà le prossime ore con attenzione, consapevole che la sosta potrebbe rappresentare un momento cruciale per decidere se dare una nuova scossa o confermare fiducia all’attuale guida tecnica.