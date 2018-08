Thiago Motta, ritiratosi pochi mesi fa dal calcio giocato, ha rilasciato un’intervista parlando del campionato italiano

L’ex giocatore del Paris Saint Germain, Thiago Motta che ha appeso gli scarpini al chiodo pochi mesi fa, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in occasione del suo 36esimo compleanno. L’italo-brasiliano ha parlato del nostro campionato, dove ha militato per quasi quattro stagioni con la maglia di Inter e Genoa prima di trasferirsi in Francia. Thiago Motta ha affermato che l’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha alzato il livello della Serie A perché, a suo avviso, adesso le avversarie dei bianconeri dovranno migliorarsi per cercare di batterli.

«Ronaldo non ha ancora segnato -ha proseguito l’ex centrocampista- ma il campionato italiano non è facile per nessuno, CR7 è un fuoriclasse e si adatterà in fretta». Infine, l’ex PSG ha parlato delle due società milanesi, Inter e Milan, le quali, a suo avviso, si sono rinforzate bene: «Spero che l’Inter possa approfittare di un eventuale calo della Juve in campionato dato che con l’arrivo di Ronaldo la Champions è un vero obiettivo ormai».