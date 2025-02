Thiago Motta, la sua Juve dura solo un tempo, poi è dominio olandese: le pagelle

Le pagelle di Thiago Motta: la Juve dura solo un tempo ad Eindhoven e butta via il vantaggio dell’andata: sconfitta meritata e senza appello

La Juve dura solo un tempo prima di venire affondata dal PSV tra ripresa e tempi supplementari. Sprecato il vantaggio dell’andata e con un primo tempo comunque in controllo, nei secondi 45′ e nei 30′ successivi i bianconeri soffrono oltremodo il forcing olandese e salutando la Champions League ai playoff. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Qualificazione buttata via nonostante un primo tempo dominato, in cui però manca il gol. La Juve è molle e non fa abbastanza per passare».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Fallimento Champions. Bastava un pari e la Juve per metà gara è in controllo, poi alla lunga va in apnea sulle ondate olandesi che costano i supplementari, quando arriva l’eliminazione».

TUTTOSPORT 5 – «La squadra argina bene l’avvio del Psv, ma la gestione dura meno di un tempo: quasi sempre in balia dell’avversario».

CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «Fuori anche la terza italiana, travolta alla distanza dal Psv. La Juve è troppo remissiva e fallisce il primo obiettivo della stagione. Il processo all’allenatore è riaperto».

LA REPUBBLICA 5 – «Se la gioca all’italiana, ma le barricate si sbriciolano».