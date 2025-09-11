Thiago Silva, leggenda senza tempo: a 41 anni guida il Fluminense e il Brasile...

Thiago Silva, l’ex Milan è una leggenda senza tempo: a 41 anni guida il Fluminense e la nazionale brasiliana…

A quasi 41 anni, Thiago Silva continua a dimostrare perché è considerato uno dei migliori difensori della sua generazione. L’ex colonna del Milan e del Chelsea, oggi leader del Fluminense, ha trascinato la squadra carioca alla semifinale di Copa do Brasil grazie a una prestazione da incorniciare. Nel match di ritorno contro il Bahia, il centrale brasiliano ha siglato il gol del 2-0, decisivo per ribaltare la sconfitta dell’andata e conquistare la qualificazione.

Un difensore goleador

Con questa rete, Thiago Silva ha raggiunto quota 62 gol in carriera, eguagliando lo spagnolo Gerard Piqué. Nel XXI secolo, solo due difensori hanno fatto meglio: l’olandese Virgil van Dijk (67) e l’inarrivabile Sergio Ramos (148). Numeri che confermano la straordinaria longevità e incisività offensiva del capitano del Flu.

Gli elogi di Renato Portaluppi

Al termine della partita, l’allenatore del Fluminense, Renato Portaluppi – ex attaccante e icona del calcio brasiliano – non ha risparmiato complimenti: “Thiago Silva è stato di nuovo un mostro. Gioca benissimo, è un leader. Quando dico che merita di giocare un Mondiale, non lo dico tanto per dire. Oggi ha dato un’altra lezione magistrale di calcio.”

Un messaggio diretto a Carlo Ancelotti, futuro commissario tecnico della nazionale brasiliana, affinché consideri il veterano per la prossima Coppa del Mondo 2026 in Nord America.

Il dibattito in Brasile

Le parole di Portaluppi hanno acceso la discussione in patria. Il giornalista di ESPN Pedro Ivo Almeida ha sottolineato: “Se discutiamo se Neymar possa giocare un Mondiale, perché non Thiago Silva? Se un giocatore con un profilo mediatico diverso facesse il 20% di quello che fa Thiago, le proteste sarebbero ancora più forti.”

Un monumento della Seleção

Con 113 presenze, Thiago Silva è il quinto giocatore più presente nella storia della Seleção. Ha disputato quattro Mondiali, l’ultimo in Qatar nel 2022, dove la sua avventura si è conclusa ai quarti contro la Croazia.

La sua carriera, costellata di successi e leadership, sembra lontana dal tramonto. E ora, a nove mesi dal calcio d’inizio della Coppa del Mondo, il Brasile si interroga: rivedremo Thiago Silva con la maglia verdeoro?