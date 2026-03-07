Hanno Detto
Thiago Silva: «Il Porto è una famiglia. Farioli è il nostro comandante, Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio»
Thiago Silva elogia Farioli: «E’ il nostro comandante, Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio». L’intervista
Thiago Silva, intervistato da TNT Sports Brazil, ha raccontato le sue prime settimane al Porto, soffermandosi sulle sensazioni iniziali, sull’impatto con il nuovo ambiente e sull’adattamento alla squadra.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
PAROLE – «Io sono super felice del lavoro che stiamo facendo, di quello che Farioli sta facendo. È un tipo che ha un’energia incredibile, e sa molte cose. Sa molte cose. A trentasei anni, più giovane di me, e sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore. Farioli è il nostro grande comandante, è più giovane di me ma sa molte cose. Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore»
FARIOLI – «Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti. E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale. La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione prepartita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, e quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane».
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...