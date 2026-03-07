Thiago Silva: «Il Porto è una famiglia. Farioli è il nostro comandante, Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio»

Thiago Silva elogia Farioli: «E’ il nostro comandante, Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio». L’intervista



Thiago Silva, intervistato da TNT Sports Brazil, ha raccontato le sue prime settimane al Porto, soffermandosi sulle sensazioni iniziali, sull’impatto con il nuovo ambiente e sull’adattamento alla squadra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «Io sono super felice del lavoro che stiamo facendo, di quello che Farioli sta facendo. È un tipo che ha un’energia incredibile, e sa molte cose. Sa molte cose. A trentasei anni, più giovane di me, e sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore. Farioli è il nostro grande comandante, è più giovane di me ma sa molte cose. Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore»

FARIOLI – «Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti. E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale. La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione prepartita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, e quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane».