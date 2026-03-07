Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Thiago Silva: «Il Porto è una famiglia. Farioli è il nostro comandante, Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio»

Published

3 ore ago

on

By

Thiago Silva

Thiago Silva elogia Farioli: «E’ il nostro comandante, Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio». L’intervista

Thiago Silva, intervistato da TNT Sports Brazil, ha raccontato le sue prime settimane al Porto, soffermandosi sulle sensazioni iniziali, sull’impatto con il nuovo ambiente e sull’adattamento alla squadra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE «Io sono super felice del lavoro che stiamo facendo, di quello che Farioli sta facendo. È un tipo che ha un’energia incredibile, e sa molte cose. Sa molte cose. A trentasei anni, più giovane di me, e sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore. Farioli è il nostro grande comandante, è più giovane di me ma sa molte cose. Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore»

FARIOLI «Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti. E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale. La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione prepartita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, e quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto21 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×