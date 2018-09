Thohir sempre più lontano dall’Inter: acquistate le quote dell’Oxford

Il manager indonesiano, Erik Thohir, sarebbe vicinissimo a diventare proprietario di un club inglese

Che Erik Thohir, presto o tardi, lascerà il suo incarico da presidente dell’Inter per far spazio a Steven Zhang, è una notizia risaputa. I tifosi interisti si interrogano, tuttavia, quando avverrà questo fatidico giorno. Secondo quanto riporta la redazione inglese di Sky Sport, Thohir è a un passo dall’acquisto delle quote di maggioranza dell’Oxford United, club che milita nella League One, la terza serie inglese. Se la notizia dovesse essere confermata, questo vorrebbe dire che l’indonesiano è al passo d’addio con i nerazzurri.

L’operazione di cessione del 31% delle quote societarie a Suning, viaggia quindi a ritmi spediti. L’exit strategy dovrebbe essere ratificata entro la fine di ottobre con l’assemblea dei soci che ratificherà il bilancio chiuso al 30 giugno. Thohir si appresta quindi a lasciare l’Inter, consentendo a Suning di avere pieno controllo del club.