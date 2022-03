Thuram alla presentazione del suo nuovo libro: «Bisogna togliersi le maschere che abbiamo»

Le parole di Lilian Thuram alla presentazione del suo nuovo libro “Il pensiero bianco”

Le parole di Lilian Thuram, ex difensore della Juventus, alla presentazione del suo nuovo libro “Il pensiero bianco”. Ecco le sue parole:

IMPORTANTE FARE POLITICA – «Facciamo tutti politica, anche una persona che non dice niente. I giovani devono capire che il mondo in cui siamo è frutto delle scelte politiche».

SCOPRIRE DI ESSERE NERO A 9 ANNI – «Quando lo dico i bambini mi guardano strano. Forse non vi rendete conto, ma si diventa nero come si diventa bianco. In Guadalupa eravamo tutti neri. Quando sono arrivato in Francia alcuni bambini mi hanno detto ‘sporco nero’. L’ho detto a mia mamma e mi ha detto ‘Le persone sono razziste e non possono cambiare’. Lei mi stava dicendo: ‘Guarda, tu sei nero e devi affrontare il razzismo’. Io lì ho cominciato a chiedermi il perché del razzismo, cosa c’è dietro questa identità del colore della pelle. Quando ero in Italia, a Torino, ricordo che a mio figlio più piccolo dissi ‘Sei l’unico nero della tua classe?’, lui mi disse ‘Papà non sono nero’. Io pensai ‘Questo non vuole accettare il suo colore della pelle’. Lui rispose ‘Io sono marrone, gli altri rosa’».

