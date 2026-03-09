Thuram, segnali incoraggianti dall’Inter: ad Appiano Gentile l’attaccante sembra aver superato la sindrome influenzale

Thuram verso il rientro: ad Appiano Gentile arrivano indicazioni positive sull’attaccante, è vicino a superare la sindrome influenzale

Marcus Thuram sta proseguendo il proprio recupero dopo la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare il derby contro il Milan, deciso dal gol di Estupiñán. L’attaccante francese, come riportato da Simone Togna, ha mostrato segnali incoraggianti ed è tornato ad Appiano Gentile, un passaggio che indica un miglioramento delle sue condizioni e la possibilità di un rientro a breve. La sua assenza nel derby è pesata in modo significativo, soprattutto perché Cristian Chivu doveva già fare i conti con l’indisponibilità di Lautaro Martínez, lasciando l’attacco nelle mani dei giovani Bonny e Pio Esposito.

La mancanza dei due principali riferimenti offensivi ha limitato la pericolosità dell’Inter in una sfida cruciale per la corsa al vertice della Serie A. La squadra non è riuscita a trovare la via del gol e ha pagato la mancanza di esperienza e incisività nel reparto avanzato, affidato a una coppia giovane e chiamata a sostenere un peso tecnico e psicologico particolarmente elevato in una partita di tale importanza.

Ora lo staff medico e tecnico spera di recuperare Thuram per la prossima gara contro l’Atalanta, in programma sabato a San Siro. Il francese sta lavorando per ritrovare la piena condizione fisica e tornare a disposizione il prima possibile, con l’obiettivo di essere nuovamente protagonista già nel prossimo turno di campionato.