Inter News

Thuram, segnali incoraggianti dall’Inter: ad Appiano Gentile l’attaccante sembra aver superato la sindrome influenzale

Thuram verso il rientro: ad Appiano Gentile arrivano indicazioni positive sull’attaccante, è vicino a superare la sindrome influenzale

Marcus Thuram sta proseguendo il proprio recupero dopo la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare il derby contro il Milan, deciso dal gol di Estupiñán. L’attaccante francese, come riportato da Simone Togna, ha mostrato segnali incoraggianti ed è tornato ad Appiano Gentile, un passaggio che indica un miglioramento delle sue condizioni e la possibilità di un rientro a breve. La sua assenza nel derby è pesata in modo significativo, soprattutto perché Cristian Chivu doveva già fare i conti con l’indisponibilità di Lautaro Martínez, lasciando l’attacco nelle mani dei giovani Bonny e Pio Esposito.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La mancanza dei due principali riferimenti offensivi ha limitato la pericolosità dell’Inter in una sfida cruciale per la corsa al vertice della Serie A. La squadra non è riuscita a trovare la via del gol e ha pagato la mancanza di esperienza e incisività nel reparto avanzato, affidato a una coppia giovane e chiamata a sostenere un peso tecnico e psicologico particolarmente elevato in una partita di tale importanza.

Ora lo staff medico e tecnico spera di recuperare Thuram per la prossima gara contro l’Atalanta, in programma sabato a San Siro. Il francese sta lavorando per ritrovare la piena condizione fisica e tornare a disposizione il prima possibile, con l’obiettivo di essere nuovamente protagonista già nel prossimo turno di campionato.

