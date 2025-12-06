Tifosi Fiorentina, proseguono le contestazioni! I cori alla squadra al termine del match perso 3-1 contro il Sassuolo: «Fate ridere!»

La crisi della Fiorentina si fa sempre più profonda, e la sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo è l’ennesimo capitolo di un avvio di stagione disastroso. Dopo l’umiliazione subita in trasferta, i tifosi viola, circa quattromila, non hanno risparmiato critiche e fischi alla squadra, che ha visto l’area di rigore come unica zona di riparo dal malcontento degli appassionati. Al triplice fischio, i cori di contestazione si sono fatti sentire, con urla come “Fate ridere”, chiedendo una reazione immediata da parte di Vanoli e dei suoi uomini, che da settimane offrono prestazioni deludenti e senza carattere.

La contestazione e il crollo storico in classifica

FiorentinaViola.it riporta che, dopo la partita, i giocatori sono rimasti fuori dall’area di rigore per ascoltare il malcontento dei tifosi, una scena che rappresenta al meglio la gravità della situazione. Il club, dopo 14 giornate, ha accumulato ben 25 punti in meno rispetto alla stessa fase della stagione scorsa. Questo crollo, a livello statistico, è un caso rarissimo nella storia della Serie A. Il divario record tra una stagione e l’altra non ha precedenti: il primato negativo apparteneva alla Roma 2004/05, che aveva accumulato un distacco di -19 punti rispetto all’annata precedente. La Fiorentina ha addirittura superato questo record negativo, scivolando oltre la soglia dei venti punti di distacco.

La situazione, ormai fuori controllo, richiede una pronta reazione, ma le prestazioni e i numeri continuano a essere preoccupanti per la squadra che, sotto la guida di Luciano Spalletti, dovrà lavorare duramente per evitare che la stagione diventi un disastro completo.