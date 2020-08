Tomiyasu: «Cristiano Ronaldo l’avversario più difficile da affrontare»

Takehiro Tomiyasu ha parlato all’Under 16 del Giappone parlando della sua esperienza in Serie A. Le sue parole

Takehiro Tomiyasu ha parlato all’Under 16 del Giappone parlando della sua esperienza in Serie A con la maglia del Bologna.

GIAPPONE – «Alla mia prima gara col Giappone venni superato da un attaccante che andò a segnare, ma grazie a quell’esperienza sono cresciuto. I momenti positivi e negativi ci sono per tutti e bisogna nutrirsi di entrambi per andare avanti. Per un difensore le cose principali sono il posizionamento e la direzione del corpo e io sto lavorando molto su questo in Italia, mentre sul piano della mentalità è chiaro che non si possa giocare bene ogni singola partita, ma anche quando si commette un errore è importante rialzarsi e andare avanti».

ITALIA – «In Italia difendere è difficile perché gli attaccanti vivono col desiderio di segnare, sono molto aggressivi e non ti danno tempo di riflettere».

RONALDO – «Il più difficile da affrontare? Cristiano Ronaldo è sicuramente l’avversario più difficile da affrontare anche se non è al 100%. La sua visione di gioco e potenza sono diverse da ogni altro calciatore».