Tommasi preoccupato: «Serie C, D e calcio femminile. Quali saranno gli investimenti?»

Il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, esterna la sua preoccupazione sul futuro della Serie C, Serie D e calcio femminile

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha esternato alla Gazzetta dello Sport le sue preoccupazioni sul futuro del calcio femminile.

CALCIO FEMMINILE, SERIE C E D – «Ultimamente è stato una splendida realtà, ma lo è tuttora, che ha coinvolto tutti. Da adesso o comunque dal momento in cui tutto sarà finito: quali saranno gli investimenti in questa direzione? Ci sarà ancora l’entusiasmo che ha accompagnato le ragazze prima del grande ‘stop’? Sono dubbi leciti, mi auguro che tutto ciò non si verifichi. E lo stesso vale per i ragazzi di Serie C e D che nella peggiore delle ipotesi potrebbero addirittura cercare altro. Spiace avere certe paure e mi creda: avrei volentieri evitato di averne e parlarne»