Milan News
Tomori Milan, il rinnovo si avvicina! Fumata ormai a un passo, ecco la data della possibile firma sul contratto. Le ultimissime
Tomori Milan, il rinnovo del contratto del difensore rossonero è vicino ! Fumata ormai a un passo, le ultimissime
Buone notizie per i tifosi rossoneri: sul fronte rinnovi si registra un passo importante verso la conferma di Fikayo Tomori. La trattativa per il prolungamento del contratto del difensore inglese procede spedita e con grande ottimismo, segnale che la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione «avanza bene, avanza spedita», con l’intenzione del Milan di blindare uno dei pilastri della propria retroguardia. Nonostante l’attuale scadenza sia fissata al 30 giugno 2027, la dirigenza vuole anticipare i tempi per evitare l’interesse dei top club europei e garantire stabilità al progetto tecnico.
L’obiettivo è chiaro: raggiungere un’intesa di massima entro le festività natalizie. Una stretta di mano prima di fine anno permetterebbe alla società di affrontare la seconda parte di stagione con maggiore serenità, contando su un leader difensivo già assicurato.
Tomori, dal canto suo, ha ribadito la volontà di restare a Milano e di proseguire il percorso intrapreso. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere anche un adeguamento dell’ingaggio, a riconoscimento del ruolo centrale che il giocatore ha conquistato nella difesa rossonera.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Infortunio Pulisic, buone notizie per Allegri: il giocatore è ritornato a disposizione. Contro il Parma sarà convocato, ma…
Pulisic Usa: ora è ufficiale! Sarà escluso dalla lista di Pochettino. L’attaccante del Milan non partirà per gli impegni con la nazionale per questo motivo
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...