 Tomori Milan, il rinnovo si avvicina! Fumata ormai a un passo, ecco la data della possibile firma sul contratto. Le ultimissime
Connect with us

Milan News

Tomori Milan, il rinnovo si avvicina! Fumata ormai a un passo, ecco la data della possibile firma sul contratto. Le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

esult gol Tomori MG5 6939

Tomori Milan, il rinnovo del contratto del difensore rossonero è vicino ! Fumata ormai a un passo, le ultimissime

Buone notizie per i tifosi rossoneri: sul fronte rinnovi si registra un passo importante verso la conferma di Fikayo Tomori. La trattativa per il prolungamento del contratto del difensore inglese procede spedita e con grande ottimismo, segnale che la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione «avanza bene, avanza spedita», con l’intenzione del Milan di blindare uno dei pilastri della propria retroguardia. Nonostante l’attuale scadenza sia fissata al 30 giugno 2027, la dirigenza vuole anticipare i tempi per evitare l’interesse dei top club europei e garantire stabilità al progetto tecnico.

L’obiettivo è chiaro: raggiungere un’intesa di massima entro le festività natalizie. Una stretta di mano prima di fine anno permetterebbe alla società di affrontare la seconda parte di stagione con maggiore serenità, contando su un leader difensivo già assicurato.

Tomori, dal canto suo, ha ribadito la volontà di restare a Milano e di proseguire il percorso intrapreso. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere anche un adeguamento dell’ingaggio, a riconoscimento del ruolo centrale che il giocatore ha conquistato nella difesa rossonera.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Milan News

Infortunio Pulisic, buone notizie per Allegri: il giocatore è ritornato a disposizione. Contro il Parma sarà convocato, ma…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

7 Novembre 2025

By

Pulisic
Continue Reading

Nazionali

Pulisic Usa: ora è ufficiale! Sarà escluso dalla lista di Pochettino. L’attaccante del Milan non partirà per gli impegni con la nazionale per questo motivo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 ore ago

on

6 Novembre 2025

By

Musah Pulisic
Continue Reading