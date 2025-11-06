Tomori Milan, arrivano le conferme sul futuro del difensore inglese: il rinnovo di contratto adesso è dietro l’angolo, le ultimissime

Milan News
Tomori Milan, futuro blindato: il difensore inglese pronto a rinnovare, accordo vicino e conferme decisive sul prolungamento
La dirigenza rossonera è determinata a blindare i pilastri della squadra e tra questi spicca Fikayo Tomori, difensore inglese che sta ritrovando centralità grazie alla “cura Allegri”.
Arrivato dal Chelsea e subito affermatosi come titolare, Tomori è considerato un elemento imprescindibile per il gioco rossonero: rapidità, anticipo e leadership lo rendono il perno della retroguardia.
Capitolo rinnovo: il contratto, in scadenza nel 2027, è pronto a essere prolungato con un adeguamento economico che rifletta il suo peso all’interno del gruppo. La volontà del giocatore è chiara: restare al Milan. Non a caso, in passato ha respinto offerte di club di primissimo piano, segno di un legame profondo con i colori rossoneri.
Un segnale forte: il rinnovo di Tomori non è solo un premio al singolo, ma rappresenta un tassello fondamentale nella strategia societaria. Il Milan punta a costruire un ciclo vincente basato su giovani già affermati, capaci di garantire presente e futuro al progetto.
