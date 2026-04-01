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Tonali Juve, contatti tra gli agenti e un top club europeo: ecco come può cambiare il suo futuro
Tonali Juve, gli agenti aprono il dialogo con un big d’Europa: la posizione dei bianconeri sul suo obiettivo più ambito
La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti, mentre il futuro di Sandro Tonali – da tempo un sogno bianconero – entra in una fase decisiva. Come riportato su X dal giornalista Graeme Bailey e da TEAMtalk, gli agenti del giocatore stanno intensificando i contatti per definire una possibile destinazione estiva.
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Tra i club sondati figura anche il Real Madrid, coinvolto in una valutazione più ampia sul futuro del centrocampista. La concorrenza, però, è di altissimo livello: il Manchester City sta spingendo con forza per provare a portarlo in Premier League, rendendo la corsa particolarmente complicata.
Per la Juventus inserirsi in questo duello internazionale appare difficile, soprattutto per la potenza economica di Liga e Premier. Al momento, il destino di Tonali sembra orientarsi lontano da Torino, con i bianconeri costretti a osservare da spettatori una trattativa che si sta sviluppando su livelli difficilmente raggiungibili.
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