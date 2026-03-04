Tonali svela: «C’è pressione per il playoff del Mondiale, la viviamo con un po’ d’ansia ma è il bello del calcio. Ecco cosa è riuscito a fare Gattuso»

Tonali, centrocampista della Nazionale, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista dei playoff dei Mondiali. Cosa ha detto

A Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato così verso i playoff dei Mondiali. Le dichiarazioni del centrocampista del Newcastle e della Nazionale.

MARZO – «Sarà un mese di marzo impegnativo tra Premier League, FA Cup, Champions League. E poi c’è qualcosa di leggermente importante, che qui viviamo con un po’ di ansia: i playoff per il Mondiale. Dobbiamo giocare in modo perfetto. C’è pressione, ma prendo l’aspetto positivo: è il bello del calcio. Dobbiamo arrivare a quel momento al cento per cento e giocare come sappiamo fare. Gattuso aiuta ad allentare la pressione. Abbiamo fatto una cena a Londra, siamo stati bene perché era da novembre che non ci vedevamo: è sempre bello riunirsi in un momento al di fuori dal calcio. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tante cose. È stato un momento diverso dal solito».

GATTUSO – «È stata la persona capace di trasmettermi tanto anche quando non lo conoscevo. Quando giocava, per esempio, prendevo da lui quello che mi piaceva. Averlo conosciuto mi ha premesso di entrare in contatto con una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo. E questo ci fa molto bene: abbiamo bisogno di gente che ci dica le cose in faccia e che ci tiri una mazzata sui denti quando le cose non vanno. Abbiamo incontrato una allenatore che ci darà tanto. Non solo, darà tutto se stesso insieme al suo staff per quell’obiettivo».