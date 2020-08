Top 11 Under 21 della Serie A di Wyscout: ci sono de Ligt, Tonali e Chiesa

Wyscout ha stilato le top 11 dei cinque campionati europei: ecco quella relativa agli Under 21 della Serie A. C’è Tonali

Wyscout ha stilato le top 11 dell’ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Non si tratta di preferenze editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche. Ecco la top 11 Under 21 della Serie A.

Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina).