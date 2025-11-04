Toppmoller dopo Napoli Eintracht: «Una prestazione molto importante. Pareggio di valore, soddisfatti della solidità difensiva. Per la mia squadra occasione per fare questo»

Toppmoller dopo Napoli-Eintracht. Il tecnico dei tedeschi ha commentato il pareggio senza reti contro i partenopei. Le sue parole

Dino Toppmoller, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prestazione della sua squadra dopo il pareggio senza reti contro il Napoli. Il tecnico tedesco ha sottolineato la solidità difensiva come uno degli aspetti più positivi della gara, ma ha anche riconosciuto le difficoltà in fase offensiva, nonostante le buone opportunità create.

SULLA PRESTAZIONE DELL’EINTRACHT – «Una prestazione molto importante. È stato molto importante il nostro direttore contro questo avversario. Credo che a livello difensivo, come ho già detto, siamo molto soddisfatti».

BILANCIO TRA FASE DIFENSIVA E OFFENSIVA – «A livello difensivo abbiamo avuto qualche buona opportunità. Magari non è stata la fase offensiva che avremmo desiderato, ci piace avere un pochino più di controllo. Però forse abbiamo avuto la migliore opportunità di tutta la partita nel secondo tempo».

PAREGGIO COME MOMENTO DI CRESCITA – «Come detto, penso che per la mia squadra questa partita fosse un’occasione per confermarsi a livello dei campioni d’Italia e credo che aver fatto 0-0 qui sia molto importante per i nostri progressi, soprattutto a livello difensivo. A livello difensivo siamo molto soddisfatti, un po’ per sottolineare quello che abbiamo fatto vedere in campo».