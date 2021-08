Torino, Ansaldi e Milinkovic Savic in gruppo: le ultime

Report dell’allenamento del Torino: rientrano in gruppo Milinkovic-Savic e Ansaldi. Ancora differenziato per Bremer

Il Torino ritrova due pezzi da novanta in gruppo: recuperati Ansaldi e Milinkovic Savic.

«Continua la preparazione del Torino in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese. Il tecnico Ivan Juric ha diretto un lavoro sulla parte atletica in palestra e poi un programma tecnico sul campo. In gruppo Ansaldi e Milinkovic-Savic, differenziato per Bremer. Domani in calendario una sessione di allenamento».